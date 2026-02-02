В России обрушились продажи машин популярного бренда

Аналитик Целиков: Число регистраций Tesla в России упало на 34 процента

В 2025 году в России было зарегистрировано всего 449 новых электромобилей Tesla, что на 34 процента меньше, чем годом ранее. Тогда было продано 680 машин. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Для американского производителя доля российского рынка остается незначительной и оценивается на уровне 0,03 процента от общемировых продаж, отметил эксперт.

На глобальном уровне компания также продемонстрировала спад. Объем производства на заводах Tesla по итогам года сократился на 7 процентов, составив 1,65 миллиона единиц. Количество поставленных клиентам автомобилей уменьшилось на 9 процентов, достигнув отметки в 1,63 миллиона.

При этом компания успешно развивает смежные направления. Общий объем использования накопителей энергии вырос на 49 процентов и достиг 46,7 гигаватт-часов. Активно расширяется всемирная сеть зарядных станций. К концу декабря 2025 года Tesla управляла 1553 зарядными локациями, на которых было установлено 8182 станции Supercharger (77 682 разъема).

В ближайших планах у Tesla — обновление модельного ряда. В первой половине 2026 года ожидается старт серийного производства электрического грузовика Semi и роботакси Cybercab. Также в этом году компания намерена представить обновленную версию спортивного электрокара Tesla Roadster.

