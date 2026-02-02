Реклама

17:53, 2 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили последствия запрета ЕС на импорт нефти из страны

Депутат Кравченко: Российскую нефть продолжат покупать несмотря ни на что
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Большинство стран, несмотря на сократившиеся поставки, продолжают покупать российскую нефть через третьи страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что нефть не будет скапливаться у России и продолжит поставляться.

«После 2022 года прямые поставки нефти в страны Евросоюза существенно сократились и так. Большинство стран действительно потребляют российскую нефть, но обходят свои собственные санкции, закупая российскую нефть у третьих стран, — сказал Кравченко.

Такой ликвидный товар, как нефть, не будет застаиваться и в том или ином виде он все равно будет продан конечному потребителю, считает он.

«Свои обязательства Россия всегда исполняет и готова исполнять и дальше. Тем более, у нас сейчас есть долгосрочные партнерские отношения с странами БРИКС и с большей частью стран мира, которые заинтересованы в двустороннем сотрудничестве на взаимовыгодной основе», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале Евросоюза намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. Внести законодательное предложение орган намерен в начале 2026 года.

Поводом для такого решения названы существенные риски для безопасности и необходимость предотвращения энергетической зависимости, которые возникают в случае продолжения закупки нефти у Москвы.

