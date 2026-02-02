В России оценили последствия запрета ЕС на импорт нефти из страны

Депутат Кравченко: Российскую нефть продолжат покупать несмотря ни на что

Большинство стран, несмотря на сократившиеся поставки, продолжают покупать российскую нефть через третьи страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что нефть не будет скапливаться у России и продолжит поставляться.

«После 2022 года прямые поставки нефти в страны Евросоюза существенно сократились и так. Большинство стран действительно потребляют российскую нефть, но обходят свои собственные санкции, закупая российскую нефть у третьих стран, — сказал Кравченко.

Такой ликвидный товар, как нефть, не будет застаиваться и в том или ином виде он все равно будет продан конечному потребителю, считает он.

«Свои обязательства Россия всегда исполняет и готова исполнять и дальше. Тем более, у нас сейчас есть долгосрочные партнерские отношения с странами БРИКС и с большей частью стран мира, которые заинтересованы в двустороннем сотрудничестве на взаимовыгодной основе», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале Евросоюза намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. Внести законодательное предложение орган намерен в начале 2026 года.

Поводом для такого решения названы существенные риски для безопасности и необходимость предотвращения энергетической зависимости, которые возникают в случае продолжения закупки нефти у Москвы.