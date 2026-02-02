В России захотели установить оклад педагогов в 70 процентов от общей зарплаты

В России захотели установить оклад педагогов в 70 процентов от общей зарплаты

Правительство России порекомендовало пересмотреть подход к заработной плате педагогов: предлагается устанавливать размер оклада в размере 70 процентов от общей суммы зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70 процентов», — говорится в материале. Уточняется, что для тех, кто уже работает в этой сфере, следует актуализировать структуру заработной платы по новым правилам.

На такой шаг правительство совместно с работодателям и профсоюзами хочет пойти, чтобы повысить престижность и привлекательность этой профессии в России. Кроме того, ожидается, что это уменьшит разницу в оплате труда и поспособствует развитию кадрового потенциала в стране.

В начале декабря в Госдуме выступили за выплату 13-й зарплаты врачам и педагогам.