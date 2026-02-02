Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:52, 2 февраля 2026Экономика

В России захотели установить оклад педагогов в 70 процентов от общей зарплаты

В России захотели установить оклад педагогов в 70 процентов от общей зарплаты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство России порекомендовало пересмотреть подход к заработной плате педагогов: предлагается устанавливать размер оклада в размере 70 процентов от общей суммы зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70 процентов», — говорится в материале. Уточняется, что для тех, кто уже работает в этой сфере, следует актуализировать структуру заработной платы по новым правилам.

На такой шаг правительство совместно с работодателям и профсоюзами хочет пойти, чтобы повысить престижность и привлекательность этой профессии в России. Кроме того, ожидается, что это уменьшит разницу в оплате труда и поспособствует развитию кадрового потенциала в стране.

В начале декабря в Госдуме выступили за выплату 13-й зарплаты врачам и педагогам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли. Когда они состоятся и что говорят об этом в Москве и Киеве?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Еще один российский регион ночью подвергся воздушной атаке ВСУ

    70-летний монах ощупал грудь прихожанки и похвалил ее соски

    Неожиданная находка в аптечке поставила в тупик пользователей сети

    В России захотели установить оклад педагогов в 70 процентов от общей зарплаты

    Hyundai Motor отказалась выкупать свой бывший завод в Петербурге

    Россиянин описал речь людей в селе Якутии фразой «капсулы времени существуют»

    В Германии удивились требованиям Зеленского к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok