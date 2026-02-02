Реклама

В ВСУ раскрыли уязвимости систем Patriot

Игнат: Системе Patriot трудно сбивать ракеты Искандер-М
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jacek Marczewski/agencja Wyborcz / Reuters

Системы противовоздушной обороны Patriot имеют проблемы с уничтожением ракет «Искандер-М». Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Баллистическая ракета "Искандер-М", в частности, опускается на цель почти вертикально на огромной скорости, в то же время совершая определенные колебания. (...) Но когда "Искандер-М" делает так называемые колебания, маневры, движения — это приводит к тому, что системе трудно определить эту точку схода [зенитной ракеты и баллистической]», — рассказал Игнат.

Он добавил, что баллистическая траектория все чаще применяется и у ракет Х-22 и Х-32, что также создает проблемы украинским системам ПВО.

Ранее Игнат заявил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой ракет для средств ПВО. Он рассказал, что у ВСУ были моменты серьезного дефицита боеприпасов, когда подразделения имели в пусковых установках систем ПВО только две ракеты из шести.

