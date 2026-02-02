В СПЧ оценили вероятность помилования Треповой

Член СПЧ Меркачева: Помилование Треповой исключено

Помилование Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) практически исключено, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член СПЧ Ева Меркачева. Она допустила, что девушка может выйти раньше по условно-досрочному при соблюдении ряда условий.

«На 99 процентов уверена, что никакой надежды на помилование тут нет. Преступление Треповой — особо тяжкое. Ее статья — это вообще отдельная категория, по которой я не помню ни одного случая помилования. У нас есть много многодетных матерей за решеткой, женщин, сидящих по ненасильственным, экономическим преступлениям. И даже они не надеются ни на какое помилование. В случае Треповой это исключено», — убеждена правозащитница.

Она не исключила, что девушка может выйти раньше, отсидев две трети назначенного срока, по УДО, но все будет зависеть от того, как пройдут годы ее тюремного заключения.

«Суд будет рассматривать прошение с учетом того, как она себя вела эти годы, что с ней происходило, раскаивалась ли она. Ситуация может измениться самыми разными способами. И все это станет возможно только после двух третей срока», — подчеркнула Меркачева.

Ранее Трепова попросила прощения у пострадавших. Она сказала, что не сможет исправить последствия своих действий, однако хочет попросить прощения «настолько, насколько это возможно».