Владелец сгоревшей в российском городе «сауны смерти» сделал заявление

В Кемерово после смерти гостей арестован хозяин сауны, он частично признал вину

В Кемерово владелец сауны в Прокопьевске, где при пожаре сгорели пятеро подростков, самостоятельно явился к правоохранителям и сделал заявление. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он признал вину частично. По словам его адвоката, фигурант отрицает обвинение в плане умышленного мотива своих действий.

По информации РИА Новости, фигурант — Алексей Долгачев. Суд арестовал его до 31 марта 2026 года.

По словам адвоката, мужчина раскаивается в том, что произошло и в том, что он владелец сауны. Защитница рассказала, что Долгачев не снимает с себя ответственности и что он потрясен. Она отметила, что вчера он не мог разговаривать.

31 января администратор впустила в сауну шесть подростков без сопровождения взрослых. Она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, не проконтролировала температуру. В результате начался пожар. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет не смогли выбраться и отравились угарным газом, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись лишь одной девушке.

