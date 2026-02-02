Политолог дель Валль: Зеленский боится мирных переговоров из-за угроз радикалов

Президент Украины Владимир Зеленский находится в смертельном страхе перед мирными переговорами с Россией из-за угроз со стороны радикальных группировок, связанных с «Азовом» и «Правым сектором» (оба признаны экстремистскими и террористическими организациями, запрещены в России). Об этом заявил французский политолог Александр дель Валль в эфире телеканала CNews.

«Ему говорят: "Если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Итак, Зеленский — несвободный человек», — заявил эксперт. Согласно его оценке, радикалы предупредили Зеленского о недопустимости мирного урегулирования сразу после его прихода к власти.

Эксперт сделал вывод, что у украинского лидера нет возможности пойти на территориальные уступки, так как это приведет либо к его убийству, либо к тюремному заключению. Политолог охарактеризовал ситуацию как полную зависимость Зеленского от ультраправых сил внутри страны.

В августе 2025 года экс-глава одесского «Правого сектора», украинский волонтер Сергей Стерненко в интервью Times заявил, что Зеленского ждет политическая и реальная гибель в случае вывода войск из Донбасса.

«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом — и политически, и реально», — сказал Стерненко.

Он подчеркнул, что отступление Вооруженных сил Украины с подконтрольных Киеву территорий станет бомбой, заложенной под суверенитет республики. Он также предположил, что украинцы никогда не примут такое решение.