Диетолог предостерегла от одного действия после приготовления кофе

Диетолог Аманда Фигейредо заявила, что кофе после приготовления не стоит повторно нагревать, если он остыл. От этого распространенного действия она предостерегла в разговоре с изданием Terra.

По словам Фигейредо, подогретый кофе приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Так, он увеличивает риск возникновения изжоги, тошноты и боли в животе, подчеркнула диетолог.

Еще одним неприятным последствием такого напитка специалистка назвала головную боль. Кроме того, подогретый кофе становится более горьким и приобретает горелый привкус. В связи с этим она призвала употреблять напиток в течение 30-60 минут после его приготовления. Если человек постоянно забывает про приготовленный кофе, то можно использовать термос для его хранения, чтобы сохранить температуру, добавила Фигейредо.

