19:34, 2 февраля 2026Забота о себе

Диетолог предостерегла от одного действия после приготовления кофе

Диетолог Фигейредо: Подогретый кофе приводит к изжоге и тошноте
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Аманда Фигейредо заявила, что кофе после приготовления не стоит повторно нагревать, если он остыл. От этого распространенного действия она предостерегла в разговоре с изданием Terra.

По словам Фигейредо, подогретый кофе приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Так, он увеличивает риск возникновения изжоги, тошноты и боли в животе, подчеркнула диетолог.

Еще одним неприятным последствием такого напитка специалистка назвала головную боль. Кроме того, подогретый кофе становится более горьким и приобретает горелый привкус. В связи с этим она призвала употреблять напиток в течение 30-60 минут после его приготовления. Если человек постоянно забывает про приготовленный кофе, то можно использовать термос для его хранения, чтобы сохранить температуру, добавила Фигейредо.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, кому нельзя есть белый хлеб. По ее словам, отказаться от этого продукта стоит при наличии язвы желудка.

