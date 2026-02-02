Реклама

16:27, 2 февраля 2026Забота о себе

Врач предупредил об опасности перелета в одном типе одежды

Врач Висо предупредил о риске тромбоза из-за перелета в узких джинсах
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Врач Мануэль Висо призвал отказаться от перелета в узких джинсах. Его слова приводит издание Diez Minutos.

По словам Висо, опасность перелета в тесных джинсах состоит в том, что они сдавливают ноги, из-за чего существенно ухудшается венозный отток. В результате у человека может возникнуть тромбоз, предупредил доктор.

И хотя такой тип одежды является далеко не единственной причиной появления этого заболевания в самолете, узкие джинсы — реальный фактор риска, подчеркнул он. Другими причинами тромбоза во время перелета врач назвал отсутствие движения, обезвоживание организма и само давление в салоне авиалайнера. В зоне особого риска находятся беременные женщины, люди, которые недавно перенесли операцию, а также женщины, принимающие оральные контрацептивы, добавил Висо.

Ранее кардиолог Денис Прокофьев рассказал, как избавиться от гипертонии. Для этого он порекомендовал отказаться от вредных привычек.

