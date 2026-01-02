Реклама

Наука и техника
03:52, 2 января 2026Наука и техника

Кардиолог раскрыл способ жить без гипертонии

Кардиолог Прокофьев: Отказ от вредных привычек поможет избавиться от гипертонии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Жизнь без гипертонии оказалась возможной, для этого стоит просто вести здоровый образ жизни, следить, чтобы не было лишнего веса, и отказаться от вредных привычек. Об этом заявил в разговоре с «Известиями» врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

По словам врача, у людей происходят скачки давления в основном на фоне стресса, из-за злоупотребления соленой пищей и алкоголем, а также курения.

«Эпизоды повышения давления, как симптоматическая форма, бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии», — уверен Прокофьев.

Кардиолог добавил, что чем раньше люди будут обращать внимание на высокое давление и устанавливать возможные причины, тем больше шансов избежать диагноза «гипертония». При определении диагноза специалисты ориентируются на показатель давления от 120 на 80.

Ранее ученые перечислили привычные продукты питания, которые снижают риск мочекаменной болезни.

