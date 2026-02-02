Выявлен скрытый фактор риска сердечной недостаточности

Front Nutr: Дефицит витамина D повышает риск сердечной недостаточности при апноэ

Дефицит витамина D оказался связан с существенно более высоким риском сердечной недостаточности у людей с обструктивным апноэ сна. К такому выводу пришли исследователи из медицинских центров Тайваня, проанализировав данные почти 73 тысяч пациентов. Работа опубликована Frontiers in Nutrition.

Ученые использовали данные международной базы TriNetX за 2010–2022 годы и сравнили пациентов с апноэ сна и выраженным дефицитом витамина D (менее 20 нг/мл) с людьми, у которых уровень витамина был нормальным. После выравнивания групп по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям выяснилось, что при дефиците витамина D риск развития сердечной недостаточности был выше на 45 процентов.

Кроме того, у таких пациентов чаще фиксировались смертность от всех причин, вторичная легочная гипертензия и тромбоэмболия легочной артерии. При умеренном снижении витамина D (20–29,9 нг/мл) риски были ниже, что указывает на четкую дозозависимую связь. Особенно выраженным эффект оказался у пациентов с ожирением.

Авторы подчеркивают, что витамин D может быть недооцененным фактором сердечно-сосудистого риска при апноэ сна. По их мнению, контроль и коррекция его уровня в крови могут стать важным дополнением к профилактике сердечной недостаточности у этой группы пациентов наряду с лечением самого нарушения дыхания во сне.

Ранее ученые узнали, что дефицит витамина D повышает риск госпитализации при респираторных инфекциях.