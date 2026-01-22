Назван распространенный фактор тяжелого течения инфекций

AJCN: Дефицит витамина D повысил риск госпитализации при респираторных инфекциях

Низкий уровень витамина D связан с существенно более высоким риском госпитализации при тяжелых респираторных инфекциях, таких как бронхит и пневмония. К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея, проанализировав данные крупного когортного исследования. Результаты работы опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование основано на медицинских данных 36 тысяч участников из базы UK Biobank. У людей с выраженным дефицитом витамина D (ниже 15 нмоль/л) риск госпитализации из-за инфекций дыхательных путей оказался на 33 процента выше по сравнению с теми, у кого уровень витамина соответствовал норме (75 нмоль/л и выше). При этом каждое увеличение концентрации витамина D на 10 нмоль/л сопровождалось снижением риска госпитализации примерно на 4 процента.

Авторы отмечают, что витамин D играет важную роль не только в поддержании здоровья костей и мышц, но и в работе иммунной системы. Его противовирусные и антибактериальные свойства могут снижать вероятность тяжелого течения инфекций, особенно у людей среднего и пожилого возраста, для которых заболевания нижних дыхательных путей остаются одной из ведущих причин смертности.

Ученые подчеркивают, что полученные данные показывают лишь статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты указывают на потенциальную пользу профилактики дефицита витамина D.

Ранее ученые узнали, что недостаток ряда витаминов может быть связан с более высоким риском развития и прогрессирования болезни Альцгеймера.