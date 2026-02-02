Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

Зеленский накануне встречи в Абу-Даби призвал завершить конфликт

Боевые действия на Украине необходимо завершить, и меры по деэскалации этому способствуют. Такой фразой перспективы конфликта накануне дипломатической встречи в Абу-Даби описал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Меры по деэскалации, которые фактически начали действовать в ночь на прошлую пятницу, помогают добиться доверия людей к переговорному процессу и возможному результату. Войну необходимо завершить», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Киев ожидает от США продолжение усилий по созданию условий для диалога с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что в ночь с 1 на 2 февраля российские войска не наносили целенаправленных ударов по энергетике Украины. При этом российские военкоры накануне сообщили о возобновлении ударов по украинским инфраструктурным объектам.