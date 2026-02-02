Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 2 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

Зеленский накануне встречи в Абу-Даби призвал завершить конфликт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Боевые действия на Украине необходимо завершить, и меры по деэскалации этому способствуют. Такой фразой перспективы конфликта накануне дипломатической встречи в Абу-Даби описал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Меры по деэскалации, которые фактически начали действовать в ночь на прошлую пятницу, помогают добиться доверия людей к переговорному процессу и возможному результату. Войну необходимо завершить», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Киев ожидает от США продолжение усилий по созданию условий для диалога с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что в ночь с 1 на 2 февраля российские войска не наносили целенаправленных ударов по энергетике Украины. При этом российские военкоры накануне сообщили о возобновлении ударов по украинским инфраструктурным объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Алиев накануне переговоров России и Украины приехал в ОАЭ

    Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

    Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

    Полина Гагарина захотела сделать пластику у китайского врача

    Россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван

    В Норвегии оценили шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

    В России заявили о взятии под контроль второго города Украины в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok