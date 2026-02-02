Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 2 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский принял одно решение против Ирана

Зеленский: Украина признала КСИР террористической организацией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Global Look Press

Украина признала Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев пошел на такой шаг вслед за Европейским союзом (ЕС). Он подчеркнул, что Украина поддерживает все народы, которые «ценят свободу и готовы бороться за нее».

«Мы на Украине уже приняли такое решение и уже признали эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения, ни один из них не должен победить», — сказал он.

Ранее Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине. «Три задачи для министра обороны [Михаила] Федорова — закрытие неба, разобраться с вопросом бусификации, поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Моди пообещал Трампу отказаться от российской нефти. Что Индия получит взамен?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Учитель надругался над первоклассницей в школе

    Зеленский принял одно решение против Ирана

    Тело убитого 9-летнего мальчика начали искать в Ленобласти

    Убийца 9-летнего мальчика объяснил свой поступок

    В МИД рассказали о судьбе отношений с Венесуэлой и Арменией

    Назван возможный мотив убийства 9-летнего мальчика

    Зеленский заявил о готовности Украины к «реальным шагам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok