Зеленский принял одно решение против Ирана

Зеленский: Украина признала КСИР террористической организацией

Украина признала Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев пошел на такой шаг вслед за Европейским союзом (ЕС). Он подчеркнул, что Украина поддерживает все народы, которые «ценят свободу и готовы бороться за нее».

«Мы на Украине уже приняли такое решение и уже признали эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения, ни один из них не должен победить», — сказал он.

