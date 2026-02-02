Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 2 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о завершении согласования 20-го пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии рассказала Зеленскому о финализации 20-го пакета санкций
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о завершении согласования 20-го пакета санкций против России. Об этом украинский лидер сообщает в Telegram.

«Урсула проинформировала о завершении работы над 20-м пакетом санкций против России», — написал он.

Во время разговора также были подняты темы помощи ЕС в восстановлении энергетической ситуации на Украине. Зеленский рассказал, что он также обсудил с главой Еврокомиссии гарантии безопасности и план восстановления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери

    Эпштейн интересовался Лавровым

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

    Россия представит обновленный Ми-34М1

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok