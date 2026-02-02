Зеленский рассказал о завершении согласования 20-го пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии рассказала Зеленскому о финализации 20-го пакета санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о завершении согласования 20-го пакета санкций против России. Об этом украинский лидер сообщает в Telegram.

«Урсула проинформировала о завершении работы над 20-м пакетом санкций против России», — написал он.

Во время разговора также были подняты темы помощи ЕС в восстановлении энергетической ситуации на Украине. Зеленский рассказал, что он также обсудил с главой Еврокомиссии гарантии безопасности и план восстановления.