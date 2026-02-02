Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:08, 2 февраля 2026Экономика

Жителей страны в Прибалтике предупредили о возможной нехватке продуктов

В Эстонии заявили, что в случае кризиса продуктов в стране хватит на неделю
Дмитрий Воронин

Фото: Julia Kuznetsova / Shutterstock / Fotodom

Государство в случае острого кризиса сможет обеспечить жителей Эстонии продуктами питания в течение одной недели. Об этом предупредил руководитель местного центра резервов Андо Леппиман, которого цитирует РИА Новости.

«Это различные готовые продукты, которые можно сразу использовать», — поделился чиновник. В свою очередь руководитель центра кризисных исследований Ханнес Нагел подчеркнул, что резерв готовится «для самых черных сценариев» в том числе связанных с возможными военными конфликтами, при реализации которых «доставка продовольствия в страну затрудняется или почти полностью прекращается».

На фоне этого в Эстонии ведется работа над тем, чтобы указанных запасов продуктов, которые хранятся в стране в двух десятках мест, хватило бы гражданам на две недели, говорится в публикации. В то же время, по данным телерадиокомпании ERR, собственные резервы есть сейчас более чем у половины населения, а полностью к возможному кризису готовы 13 процентов жителей прибалтийской страны.

Ранее стало известно, что власти Швеции, опасаясь «глобальных потрясений и потенциальных военных угроз», начали дебаты о переходе страны с кроны на евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери

    Эпштейн интересовался Лавровым

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

    Россия представит обновленный Ми-34М1

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok