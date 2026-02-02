Жителей страны в Прибалтике предупредили о возможной нехватке продуктов

В Эстонии заявили, что в случае кризиса продуктов в стране хватит на неделю

Государство в случае острого кризиса сможет обеспечить жителей Эстонии продуктами питания в течение одной недели. Об этом предупредил руководитель местного центра резервов Андо Леппиман, которого цитирует РИА Новости.

«Это различные готовые продукты, которые можно сразу использовать», — поделился чиновник. В свою очередь руководитель центра кризисных исследований Ханнес Нагел подчеркнул, что резерв готовится «для самых черных сценариев» в том числе связанных с возможными военными конфликтами, при реализации которых «доставка продовольствия в страну затрудняется или почти полностью прекращается».

На фоне этого в Эстонии ведется работа над тем, чтобы указанных запасов продуктов, которые хранятся в стране в двух десятках мест, хватило бы гражданам на две недели, говорится в публикации. В то же время, по данным телерадиокомпании ERR, собственные резервы есть сейчас более чем у половины населения, а полностью к возможному кризису готовы 13 процентов жителей прибалтийской страны.

Ранее стало известно, что власти Швеции, опасаясь «глобальных потрясений и потенциальных военных угроз», начали дебаты о переходе страны с кроны на евро.