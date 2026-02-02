Реклама

14:50, 2 февраля 2026

Знаменитого страуса не стало из-за неожиданной травмы

В США известный страус по кличке Тонейл умер, не вписавшись в поворот
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @Lexfreemyer / YouTube

В США не стало знаменитого в интернете страуса по кличке Тонейл. Об этом пишет People.

Владелица страуса Алекса Фримайер рассказала, что его пришлось усыпить из-за неожиданной травмы. В тот день она, как обычно, выпустила его побегать по загону. Он перекусил капустой и помчался по кругу. В этот момент девушка позвала в загон оператора, чтобы снять Тонейла для социальных сетей. Оставив их вдвоем, она отвлеклась на другие дела, как вдруг мужчина сказал ей, что птица лежит на земле и не встает.

Как вспоминает Фримайер, у страуса была сломана лапа, повреждены сухожилия и начался отек. Она предположила, что он так быстро бежал, что не вписался в поворот, поскользнулся и упал.

Девушка тут же вызвала ветеринара. Прибывший врач осмотрел страуса и заявил, что его лапу вряд ли получится восстановить. Осознав, что в будущем питомец будет лишь мучиться, Фримайер согласилась его усыпить.

«Несмотря на глубокую печаль по Тонейлу, я бесконечно благодарна за время, которое мы провели вместе... Его игривый дух и уникальная личность тронули бесчисленные сердца, и я всегда буду дорожить этими воспоминаниями», — заявила девушка.

Ее подписчики наблюдали за Тонейлом с детства. Фримайер начала публиковать с ним видео, еще когда он был птенцом. Вскоре он полюбился пользователям интернета своим буйным нравом. Страус часто нападал на хозяйку и ее операторов, но при этом не оставлял им никаких ран.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в Сан-Франциско по таинственной причине не стало знаменитого аллигатора-альбиноса по кличке Клод. В последние недели жизни он потерял аппетит, но ветеринары не могли понять почему.

