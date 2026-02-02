Знаменитый сурок предсказал затяжную зиму

Сурок-предсказатель Фил из Панксатони увидел свою тень

Знаменитый сурок-предсказатель Фил из американского городка Панксатони предсказал дату начала весны. Об этом сообщает издание Tallahassee Democrat.

Церемония началась рано утром при температуре минус 18 градусов по Цельсию. При большом скоплении людей смотрители сурка извлекли Фила из дупла, изобразили, будто внимательно слушают его, после чего объявили, что он видит свою тень. Согласно поверью, это означает, что зима будет затяжной.

Традиция спрашивать сурка о погоде зародилась в 1880-х годах среди немецких иммигрантов в США. Посмотреть на необычный ритуал каждый год собираются тысячи человек. На их глазах люди в цилиндрах и траурных костюмах достают сурка из дупла, а затем оглашают его вердикт. Если Фил видит свою тень, зима продлится еще шесть недель. Если же он спокойно выходит наружу, весна наступит рано.

Хотя сурки из Панксатони предсказывает погоду почти 140 лет, точность прогнозов оставляет желать лучшего. Когда год назад Национальное управление океанических и атмосферных исследований США составило рейтинг 19 американских животных-предсказателей, первое место занял сурок Чак из Нью-Йорка. Его точность достигала 85 процентов — на 50 процентов выше, чем у Фила. Хуже всех разбиралась в погоде черепаха Мохаве Макс из Невады, ошибавшаяся в 75 процентах случаев.

В 2025 году сообщалось, что Фил предсказал шесть недель зимы. В 2024 году он обещал раннюю весну.