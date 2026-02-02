Реклама

Силовые структуры
16:55, 2 февраля 2026Силовые структуры

Зомбированный российский подросток изрезал ножом пожилую пару и упал с 10 этажа

В Пушкино подросток по заданию мошенника заколол пенсионерку и ограбил квартиру
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье задержали 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на пожилую пару. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, юноша поддался влиянию неизвестного мошенника, который велел ему устроить засаду на 75-летнюю женщину и ее 77-летнего супруга. Когда пара вышла из квартиры в городе Пушкино, спрятавшийся под лестницей зомбированный подросток нанес женщине несколько ударов ножом, не совместимых с жизнью, от колотых ударов ножа пострадал и пожилой мужчина, однако ему удалось выжить.

После молодой человек проник в квартиру пожилой четы, ограбил квартиру и следуя указаниям маниупулятора попытался перелезть на балкон соседа, но поспешил и упал с высоты 10 этажа. Юноше вызвали скорую помощь, его госпитализировали.

Ранее в Марий-Эл задержали банду школьников-нацистов за серию нападений и теракт.

