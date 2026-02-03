16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

Актриса Анна Пересильд призналась, что адекватно реагируют на критику хейтеров

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров. Ее слова публикует Super.

16-летняя дочь российских знаменитостей призналась, что пользователи сетей находят ее детские фотографии и начинают придираться к ее внешности. «Это настолько уже доходит до абсурдных вещей, и люди уже находят какие‑то мои детские видео, начинают придираться к ним. Мне просто жалко этих людей. Дай бог им здоровья, дай бог им счастья», — высказалась она.

В то же время артистка подчеркнула, что адекватно реагирует на критику. При этом она добавила, что негативная оценка способна ранить любого человека, однако многое зависит от восприятия. «Ты либо сдуваешься и говоришь: "Блин, все надоело, все меня булят, я больше так не хочу". Либо ты просто берешь себя в руки и делаешь еще больше, еще круче — и все. Я выбрала второй вариант», — заключила звезда сериала «Слово пацана».

Ранее в феврале Анна Пересильд показала новый имидж со словами «у меня все хорошо». 16-летняя артистка отрезала волосы, сделав каре.