Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 3 февраля 2026Ценности

16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

Актриса Анна Пересильд призналась, что адекватно реагируют на критику хейтеров
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров. Ее слова публикует Super.

16-летняя дочь российских знаменитостей призналась, что пользователи сетей находят ее детские фотографии и начинают придираться к ее внешности. «Это настолько уже доходит до абсурдных вещей, и люди уже находят какие‑то мои детские видео, начинают придираться к ним. Мне просто жалко этих людей. Дай бог им здоровья, дай бог им счастья», — высказалась она.

Материалы по теме:
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020

В то же время артистка подчеркнула, что адекватно реагирует на критику. При этом она добавила, что негативная оценка способна ранить любого человека, однако многое зависит от восприятия. «Ты либо сдуваешься и говоришь: "Блин, все надоело, все меня булят, я больше так не хочу". Либо ты просто берешь себя в руки и делаешь еще больше, еще круче — и все. Я выбрала второй вариант», — заключила звезда сериала «Слово пацана».

Ранее в феврале Анна Пересильд показала новый имидж со словами «у меня все хорошо». 16-летняя артистка отрезала волосы, сделав каре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Changan привезет в Россию доступную версию популярного кроссовера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok