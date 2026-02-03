3 февраля в мире празднуют День борьбы с ненормативной лексикой и День кормления птиц. Православные верующие вспоминают преподобного Максима Исповедника. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 3 февраля 2026 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
Русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире (первое удерживает английский, а второе — голландский). Однако «ненормативная лексика» — понятие более широкое, чем просто нецензурная брань. Оно включает в себя жаргон и сленг, которые не запрещены к употреблению в общественных местах, но выходят за рамки общепринятых норм.
Международный день кормления птиц
Праздник отмечают с 1994 года. В начале февраля, когда на улице холодно и снежно, а корма для птиц становится меньше, им особенно нужна помощь. В это время важно помнить о правильном питании для пернатых. Вместо хлеба лучше использовать специальные смеси семян. Они содержат больше калорий и помогают птицам поддерживать энергию, необходимую для полета и обогрева.
Какие еще праздники отмечают в мире 3 февраля
- День морковного торта в США;
- День основания коммунистической партии Вьетнама;
- День золотистого ретривера;
- Международный день женщины-врача.
Какой церковный праздник 3 февраля
День памяти преподобного Максима Исповедника
Согласно преданию, преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Поступив на государственную службу, он построил успешную карьеру и стал первым секретарем императора Ираклия (611–641). Однако придворная жизнь тяготила Максима, так что вскоре он удалился в Хрисопольскую обитель и стал монахом.
В 633 году по просьбе одного богослова, преподобный Максим уехал в Александрию, чтобы проповедовать и бороться с еретиками. Всю свою дальнейшую жизнь Максим Исповедник посвятил защите православия — за это его подвергали гонениям и пыткам. После себя святой оставил внушительное богословское наследие, включая толкования священного писания.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 февраля
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкcимa Гpeкa;
- Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Ктитopcкaя»;
- Пpaздник иконы Божией Матери «Отрада Ватопедская».
Приметы на 3 февраля
По народному календарю 3 февраля — Максимов день, или Максим Утешитель. По традиции в этот день стоит вспомнить о тех, кто когда-либо помог в жизни.
- Дать взаймы соль — упустить достаток.
- Если в этот день свободная девушка разделит свой хлеб с другим человеком — она скоро выйдет замуж.
- Красная заря 3 февраля предвещает морозы.
Кто родился 3 февраля
Феликс Мендельсон (1809-1847)
Один из крупнейших представителей немецкого романтизма известен прежде всего как автор самого популярного свадебного марша. При этом общее количество работ композитора превышает 770 произведений. Мендельсон сочинял практически во всех жанрах и формах своего времени, его музыка была популярна еще при жизни композитора — таковой она остается и по сей день.
Эдуард Володарский (1941-2012)
Советский и российский киносценарист, драматург и прозаик. Широкую известность получил после выхода картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». Позже он работал над фильмами: «Емельян Пугачев», «Мой друг Иван Лапшин», «Прощай, шпана замоскворецкая...», «Обитаемый остров», сериалами «Штрафбат», «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», «Достоевский», «Жизнь и судьба».
Кто еще родился 3 февраля
- Андрей Чернышов (53 года) — российский актер;
- Гертруда Стайн (1874-1946) — американская писательница;
- Диана Пожарская (34 года) — российская актриса;
- Амаль Клуни (48 лет) — британский юрист, жена Джорджа Клуни.