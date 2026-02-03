3 февраля в мире празднуют День борьбы с ненормативной лексикой и День кормления птиц. Православные верующие вспоминают преподобного Максима Исповедника. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 3 февраля 2026 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире (первое удерживает английский, а второе — голландский). Однако «ненормативная лексика» — понятие более широкое, чем просто нецензурная брань. Оно включает в себя жаргон и сленг, которые не запрещены к употреблению в общественных местах, но выходят за рамки общепринятых норм.

Международный день кормления птиц

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Праздник отмечают с 1994 года. В начале февраля, когда на улице холодно и снежно, а корма для птиц становится меньше, им особенно нужна помощь. В это время важно помнить о правильном питании для пернатых. Вместо хлеба лучше использовать специальные смеси семян. Они содержат больше калорий и помогают птицам поддерживать энергию, необходимую для полета и обогрева.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 февраля

День морковного торта в США;

День основания коммунистической партии Вьетнама;

День золотистого ретривера;

Международный день женщины-врача.

Какой церковный праздник 3 февраля

День памяти преподобного Максима Исповедника

Согласно преданию, преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Поступив на государственную службу, он построил успешную карьеру и стал первым секретарем императора Ираклия (611–641). Однако придворная жизнь тяготила Максима, так что вскоре он удалился в Хрисопольскую обитель и стал монахом.

В 633 году по просьбе одного богослова, преподобный Максим уехал в Александрию, чтобы проповедовать и бороться с еретиками. Всю свою дальнейшую жизнь Максим Исповедник посвятил защите православия — за это его подвергали гонениям и пыткам. После себя святой оставил внушительное богословское наследие, включая толкования священного писания.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 февраля

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкcимa Гpeкa;

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Ктитopcкaя»;

Пpaздник иконы Божией Матери «Отрада Ватопедская».

Приметы на 3 февраля

По народному календарю 3 февраля — Максимов день, или Максим Утешитель. По традиции в этот день стоит вспомнить о тех, кто когда-либо помог в жизни.

Дать взаймы соль — упустить достаток.

Если в этот день свободная девушка разделит свой хлеб с другим человеком — она скоро выйдет замуж.

Красная заря 3 февраля предвещает морозы.

Кто родился 3 февраля

Изображение: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Один из крупнейших представителей немецкого романтизма известен прежде всего как автор самого популярного свадебного марша. При этом общее количество работ композитора превышает 770 произведений. Мендельсон сочинял практически во всех жанрах и формах своего времени, его музыка была популярна еще при жизни композитора — таковой она остается и по сей день.

Советский и российский киносценарист, драматург и прозаик. Широкую известность получил после выхода картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». Позже он работал над фильмами: «Емельян Пугачев», «Мой друг Иван Лапшин», «Прощай, шпана замоскворецкая...», «Обитаемый остров», сериалами «Штрафбат», «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», «Достоевский», «Жизнь и судьба».

Кто еще родился 3 февраля