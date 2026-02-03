50-летняя секс-работница раскрыла главные потребности 18-летних клиентов

Секс-работница в возрасте Мелисса Тодд рассказала, чего просят у нее 18-летние клиенты. О желаниях молодых мужчин она поговорила с изданием Metro.

По словам 50-летней Тодд, раньше почти все ее клиенты были женатыми пожилыми мужчинами, однако сейчас все чаще появляются молодые. «Молодые клиенты часто ведут себя неуверенно и извиняются. Они задают больше вопросов и беспокоятся, что все может пойти не так. Возникает ощущение, что они стараются не разочаровать меня, что одновременно трогательно и немного абсурдно», — рассказала она.

Секс-работница добавила, что к ней стали чаще обращаться мужчины, у которых не было сексуального опыта. Тодд призналась, что в такие моменты чувствует особенную ответственность и ощущает себя обязанной позаботиться о них. «С молодыми или неопытными клиентами я не тороплюсь, больше объясняю, прошу обратной связи и строже придерживаюсь границ. Цель состоит не в том, чтобы ошеломить их, а в том, чтобы этот опыт оказался безопасным», — добавила она.

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил, чтобы она удовлетворила его ступнями.