Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 3 февраля 2026Забота о себе

50-летняя секс-работница раскрыла главные потребности 18-летних клиентов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Секс-работница в возрасте Мелисса Тодд рассказала, чего просят у нее 18-летние клиенты. О желаниях молодых мужчин она поговорила с изданием Metro.

По словам 50-летней Тодд, раньше почти все ее клиенты были женатыми пожилыми мужчинами, однако сейчас все чаще появляются молодые. «Молодые клиенты часто ведут себя неуверенно и извиняются. Они задают больше вопросов и беспокоятся, что все может пойти не так. Возникает ощущение, что они стараются не разочаровать меня, что одновременно трогательно и немного абсурдно», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Она срочно уезжала из Москвы. Мы все сделали за час» Девственность в России стала товаром. Кто и сколько за нее платит?
«Она срочно уезжала из Москвы. Мы все сделали за час»Девственность в России стала товаром. Кто и сколько за нее платит?
25 апреля 2022
«Дети стоят 300 тысяч, взрослые дешевле» Сексуальное насилие, угрозы и шантаж: как в России люди попадают в рабство?
«Дети стоят 300 тысяч, взрослые дешевле»Сексуальное насилие, угрозы и шантаж: как в России люди попадают в рабство?
9 февраля 2023

Секс-работница добавила, что к ней стали чаще обращаться мужчины, у которых не было сексуального опыта. Тодд призналась, что в такие моменты чувствует особенную ответственность и ощущает себя обязанной позаботиться о них. «С молодыми или неопытными клиентами я не тороплюсь, больше объясняю, прошу обратной связи и строже придерживаюсь границ. Цель состоит не в том, чтобы ошеломить их, а в том, чтобы этот опыт оказался безопасным», — добавила она.

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил, чтобы она удовлетворила его ступнями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    В Европе рассказали о нестандартном шаге ЕС ради Украины

    Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

    На Западе удивились российскому смартфону

    Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

    Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

    Посол России высказался о «вызове на ковер» в Узбекистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok