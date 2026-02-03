Реклама

Ценности
07:00, 3 февраля 2026

Актриса Ирина Горбачева снялась обнаженной после набора веса

Актриса Ирина Горбачева снялась в откровенном виде после набора веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_gorbacheva

Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева снялась в откровенном виде после набора веса. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Чики» поделилась кадрами с отдыха с подругами на Бали. На одном из них она предстала полностью обнаженной в бассейне под открытым небом.

При этом ранее артистка заявила, что за полгода набрала 13 килограммов и ее вес составляет 86 килограммов.

В свою очередь, в июне 2024 года Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото. «Я понимаю, что тело — это красиво в любом состоянии. Я в какой-то степени шут-провокатор. Внутри меня есть персонаж, который как бы говорит: "А я вот такая", "А я могу вот так ходить" или "А можно вот так?" Чтобы и у меня, и у людей был этот слом, когда ты видишь не голое ради голого, а видишь с посылом "посмотрите, как это может быть красиво, изящно и не пошло"», — высказалась она.

