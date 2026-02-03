Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 3 февраля 2026Бывший СССР

Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь на фоне массированного удара России

Посол Украины Гусев: Баку отправил Киеву энергетическое оборудование
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Баку отправил Киеву энергетическое оборудование на фоне массированного удара России по энергетическому сектору. Об этом сообщает посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Генераторы и электрооборудование на этот раз отправляются к нашим спасателям и регионам, что важно для быстрой и эффективной подачи света», — написал он.

По словам Гусева, Баку направил на Украину 17 различных генераторов энергии, 4 портативные системы питания и 3 тепловые пушки. Он также выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку и отправку гуманитарной помощи.

Ранее на Украине назвали удар российских войск в ночь на 3 февраля самым масштабным с начала года. Эту информацию подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций. Всего были атакованы шесть областей Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

    На российских маркетплейсах появился «свитер Эпштейна»

    Россиянам разъяснили ситуацию с изъятием автомобильных номеров АМР

    На «Автоторе» начнется производство премиальных кроссоверов

    Слова о войсках НАТО на Украине назвали поводом для расширения противостояния с Россией

    У российской авиакомпании обнаружили зауженные калибраторы

    Генсек НАТО заговорил по-украински после дня в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok