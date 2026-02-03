Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:10, 3 февраля 2026Силовые структуры

Банда находила россиян в соцсетях ради совершения жестоких преступлений

В Москве суд приговорил 3 участников банды за убийство и разбой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил троих участников организованной преступной группы (ОПГ) к длительным срокам заключения — от 15 до 17 лет в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Их признали виновными по четырем статьям.

Как установило следствие, в 2024 году молодые люди создали группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Их схема заключалась в том, чтобы через соцсети знакомиться с людьми, приглашать их в арендованные квартиры, спаивать, а затем грабить.

Эта тактика привела к трагедии 1 января 2025 года. Один из злоумышленников пригласил в квартиру на улице Академика Челомея жителя Москвы. Когда жертва не теряла бдительности, на помощь пришли сообщники. Они удерживали, душили мужчину, а после того как он потерял сознание, оформили на него кредиты через мобильное приложение и похитили личные вещи. От полученных травм потерпевший не выжил. Преступники скрылись, распродав украденное.

Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции в Шереметьево предстанут перед судом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины. Что это значит?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Умер основатель Three Dog Night Чак Негрон

    Гоблин назвал идиотами одну категорию людей

    49-летний Орландо Блум восхитил фанатов внешним видом на показе известного бренда

    Директор Долиной объяснил отмену ее концертов в российских городах

    Столица российского региона попала под массированный ракетный удар со стороны Украины

    Мужчина провалился сквозь землю посреди рынка и выжил

    В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok