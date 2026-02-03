Банда находила россиян в соцсетях ради совершения жестоких преступлений

В Москве суд приговорил 3 участников банды за убийство и разбой

В Москве суд приговорил троих участников организованной преступной группы (ОПГ) к длительным срокам заключения — от 15 до 17 лет в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Их признали виновными по четырем статьям.

Как установило следствие, в 2024 году молодые люди создали группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Их схема заключалась в том, чтобы через соцсети знакомиться с людьми, приглашать их в арендованные квартиры, спаивать, а затем грабить.

Эта тактика привела к трагедии 1 января 2025 года. Один из злоумышленников пригласил в квартиру на улице Академика Челомея жителя Москвы. Когда жертва не теряла бдительности, на помощь пришли сообщники. Они удерживали, душили мужчину, а после того как он потерял сознание, оформили на него кредиты через мобильное приложение и похитили личные вещи. От полученных травм потерпевший не выжил. Преступники скрылись, распродав украденное.

