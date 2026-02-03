Боксер потерял парик на ринге и обвинил в этом шампунь матери

Боксер Джаррелл Миллер лишился волос перед боем из-за мытья отбеливателем

Американский боксер Джаррелл Миллер одержал победу в поединке, но на ринге с него слетел парик. Об этом сообщает Sky News.

37-летний Миллер вышел на бой с соотечественником Кингсли Ибе в парике, который оппонент сбил с него во втором раунде. Спортсмен с улыбкой швырнул его в толпу зрителей арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. В интервью после матча он объяснил курьез и обвинил во всем мать. «Я приехал к маме, а у нее на столе стояли бутылочки с шампунем. Я помылся, а там оказалось что-то вроде аммиачного отбеливателя. Я буквально лишился волос два дня назад», — сказал Миллер.

По словам боксера, именно из-за этого ему пришлось срочно искать новые волосы. «Я позвонил менеджеру и сказал: "Достань мне одну из этих грив", и я нацепил ее очень быстро», — рассказал он.

