Экономика
14:07, 3 февраля 2026Экономика

Падение прибыли российских банков объяснили

Центробанк объяснил падение прибыли российских банков ростом расходов и резервов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По итогам 2025 года чистая прибыль российских банков упала до 3,5 триллиона рублей, что на 8,6 процента меньше, чем годом ранее. Такие цифры приводятся в обзоре Центробанка «О развитии банковского сектора в декабре 2025 года».

Причиной снижения доходов регулятор называет рост стоимости риска по кредитам. Тем не менее итоговый результат укладывается в прогнозные значения.

Отдельно в декабре чистая прибыль сектора рухнула на 55 процентов, до 176 миллиардов рублей, из-за роста операционных расходов, в том числе на персонал, и увеличения отчислений в резервы. Эти факторы нивелировали повышение чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что по итогам января в соответствии с формальными критериями в России после кризиса «плохих долгов» начался банковский кризис. Впрочем, в обоих случаях это умеренные по масштабу события.

Аналитики указали, что о кризисе свидетельствует превышение долей проблемных совокупных активов и кредитного портфеля порогового значения в 10 процентов от общего объема в каждом случае. Его внешнюю незаметность в ЦМАКП объясняют маскировкой проблем с помощью интенсивной реструктуризации и доминированием госбанков.

