10:31, 3 февраля 2026Экономика

В России заметили банковский кризис

ЦМАКП: Формальные критерии говорят о начале умеренного банковского кризиса в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В соответствии с формальными критериями в России после кризиса «плохих долгов» начался банковский кризис, хотя в обоих случаях это умеренные по масштабу события. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) по итогам января.

Речь идет о превышении доли проблемных совокупных активов и кредитного портфеля порогового значения в 10 процентов от общего объема в каждом случае. При этом по отдельным сегментам глубина поражения заметно выше — так, доля проблемных кредитов в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) достигает 19 процентов.

Как отмечается в докладе, опережающие индикаторы свидетельствовали о приближении такого момента последние пять месяцев. В настоящее время они же указывают на нарастающие риски эффекта «бегства вкладчиков», что ухудшит ситуацию в банковском секторе.

Обновленные показатели системы раннего оповещения говорят о средней вероятности возникновения системного банковского кризиса до декабря 2026 года и высокой вероятности ухода экономики в рецессию в те же сроки.

Также как высокую аналитики оценивают вероятность реализации системных рисков ликвидности до марта 2026 года, но как низкие — вероятности реализации системных кредитных рисков и системных валютных рисков до конца этого года.

Что касается банковского кризиса, то его латентная форма объясняется маскировкой проблемных активов интенсивной реструктуризацией, а также доминированием государственных банков, что позволяет не допустить паники административным путем.

В конце прошлого года Центробанк продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, испытывающих временные трудности. В июле СМИ выяснили, что несколько российских банков готовы попросить о докапитализации до середины 2026 года.

