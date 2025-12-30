Банк России высказался о реструктурировании кредитов испытывающего трудности бизнеса

ЦБ продлил рекомендацию реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП

Центробанк (ЦБ) РФ продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, испытывающих временные трудности. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

В качестве стимула кредитным организациям идти навстречу бизнесу ЦБ временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, имеющих потенциал для восстановления финансовой устойчивости. Отмечается, что к таковым относят компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние шесть месяцев и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банкам предстоит регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы, уточнили в регуляторе.

Также в ЦБ высказались о намерении рассмотреть в первом полугодии 2026 года возможность уточнения плановых контрольных показателей с учетом отраслевых особенностей и размера компании.

Рекомендации по поводу реструктуризации кредитов бизнесу ранее прозвучали в мае, когда размер ключевой ставки, остававшейся на уровне 21 процента годовых в течение полугода, повлиял на ситуацию с кредитованием, в том числе в корпоративной сфере.

В декабре, на фоне снижения ставки до 16 процентов, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост корпоративного кредитования, указав, что он не носит рекордного характера. Участники совета директоров ЦБ также указали, что по данным на 1 октября у ряда крупнейших российских компаний «долговая нагрузка немного увеличилась». «В сегменте малого и среднего бизнеса наблюдалось некоторое ухудшение качества обслуживания кредитов. Однако качество корпоративного портфеля в целом оставалось приемлемым», — говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.