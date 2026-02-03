Девушка узнала о двойной жизни мужчины во время свидания из-за его одержимости нейросетями

Жительница Нью-Йорка, США, раскрыла двойную жизнь мужчины во время первого свидания. Ее историей делится коуч по отношениям Блейн Андерсон.

27-летняя девушка рассказала, что была на ужине с 40-летним финансистом. Во время встречи мужчина постоянно пользовался чат-ботом. Например, спрашивал у него об истории различных коктейлей и зачитывал его ответы вслух.

Девушка так устала от этого, что к концу свидания упрекнула мужчину в одержимости ботом. «Мы с ChatGPT — лучшие друзья», — объяснил он. И предложил девушке задать чат-боту любой вопрос о нем. Она попросила нейросеть назвать в мужчине черту, которая ему действительно нравится. При этом добавила, что это должно быть что-то личное — то, чем бы ChatGPT не стал делиться с чужими людьми.

Мне нравится, что он заботливый муж и отличный отец

ChatGPT

Это было их последнее свидание.

