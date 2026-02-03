Реклама

Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии

Рэпер Джиган рассказал, как ударил фотографа ногой за кулисами премии «Муз-ТВ»
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, рассказал о конфликте, возникшем на одной из премий «Муз-ТВ» на заре его карьеры. Об этом он сообщил в своем развлекательном шоу «Джиганина».

По словам Джигана, тогда он еще не был хорошо знаком с Тимати, но зато дружил с диджеем Dlee (настоящее имя Алексей Таганцев). От него он узнал, что в Москву приедет известный американский артист Fat Joe. Встретившись с ним за кулисами церемонии вручения премии «Муз-ТВ», Денис вступил в конфликт с фотографом, который оказался рядом с гримерками музыкантов.

«Какой-то офигевший фотограф начинает задалбывать Fat Joe, Тимати. И я помню, как в моменте я просто подумал: да пофиг. И влетел в него с ноги», — заявил рэпер.

По его словам, тогда такие фото были на вес золота и фотографы, которым удавалось сфотографировать звезд первой величины, потом «барыжили» снимками.

Ранее Джиган рассказал, как врачи в Израиле спасли его от отравления рисом и бананом. По его словам, организаторы концерта в Тель-Авиве вступили в сговор против него.

