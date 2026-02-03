Реклама

Россия
11:41, 3 февраля 2026Россия

Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stanislaw Mikulski / Shutterstock / Fotodom  

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

Ограничения касаются магазинов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Время продажи алкоголя в них ограничили периодом с 10 до 21 часа.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. На лето и осень региональные власти запланировали дальнейшее ужесточение продажи алкоголя.

Ранее продажу алкоголя ограничили в Московской области. Власти Подмосковья разрешили отпускать спиртосодержащую продукцию в торговых точках, расположенных в жилых домах, двумя часами в день — с 13 до 15 часов.

