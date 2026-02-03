Двое мужчин проникли в аквариум и лишили жизни редкую рыбу

Двое американцев пробрались в морской аквариум порыбачить и попали под суд

В США двое мужчин проникли на территорию морского аквариума Florida Keys Aquarium Encounters, порыбачили и попали под суд. Об этом сообщает The Mirror.

По версии следствия, 20-летний Кристофер Смит и 25-летний Деррик Вивиа незаконно пробрались внутрь и выловили из лагуны тарпона — редкую охраняемую рыбу — длиной около 140 сантиметров. Они вытащили его из воды, чтобы сделать фотографии, и это погубило рыбу. Стоимость особи оценивается в примерно в семь тысяч долларов (более 530 тысяч рублей).

Смит и Вивиан были задержаны осенью и зимой соответственно, им предъявлены обвинения в краже со взломом и незаконном вылове. По законам Флориды, эту промысловую рыбу, если она размером более 101 сантиметра, запрещено извлекать из воды. Исключение составляют лишь попытки установить рекорд. Популяции тарпонов значительно сократились за последние десятилетия.

Ранее пьяные рыбаки забрались на дрейфующую в море тушу кита. Они сняли на ней видео и выложили его в сеть.