Генсека ООН пригласили в Крым после слов о неприменимости права на самоопределение

Гутерриша пригласили в Крым после слов о неприменимости права на самоопределение

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после слов о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу пригласили приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями. С таким предложением выступил глава парламента республики Владимир Константинов, его слова передает РИА Новости.

«Генсек ООН со своими экспертами из юридического департамента могут приехать в Крым. Мы их приглашаем для того, чтобы побеседовать с крымчанами, органами власти, прежде чем делать такие заявления», — обозначил российский политик.

Константинов указал на поспешность выводов руководства ООН о неприменимости права на самоопределение, поскольку были проигнорированы основополагающие принципы и нормы устава организации. «Крым действовал в соответствии со своей конституцией и конституцией Украины и принял абсолютно верное легитимное решение, соответствующие уставу ООН», — пояснил он, добавив, что в составе Украины жителям Крыма не была гарантирована безопасность их жизни.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, усомнился в законности такого толкования Устава ООН.