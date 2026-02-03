Глава региона России рассказал о «выигранной без боя битве» на СВО

Глава Карелии: Уроженец республики заставил отступить целый батальон ВСУ

Уроженец Карелии заставил отступить целый батальон ВСУ. Об этом рассказал в Telegram глава республики Артур Парфенчиков.

Во время наступления украинских войск боец с номерным позывным 41-й с сослуживцами заминировал позиции в непосредственной близости от солдат ВСУ. Это вынудило противника снять с района выдвижения целый батальон и отвести его на новую позицию, указал руководитель Карелии.

«Благодаря профессионализму наших парней удалось выиграть битву "без боя"», — подчеркнул Парфенчиков.

Ранее стало известно о подвиге другого участника спецоперации — бойца с позывным Люк. Получивший ранение в бою солдат преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника. За боевые заслуги Люк был награжден медалями «За отвагу» и Суворова.