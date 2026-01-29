Реклама

12:36, 29 января 2026Россия

Стало известно об охоте бойцов «Азова» на российского офицера в Мариуполе в 2022 году

В Смоленске рассказали об охоте бойцов «Азова» за офицером армии России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стало известно об охоте бойцов «Азова» (признана террористической, запрещена в России) на российского офицера. Историю военнослужащего опубликовало сообщество «Знай СВОих, Смоленщина» во «ВКонтакте».

Офицер Российской армии с позывным Демон участвовал в штурме Мариуполя в 2022 году. Его задачей был захват плацдарма на заводе «Азовсталь», где заняли оборону украинские солдаты. В ходе противостояния Демон совершил несколько вылазок, подбив три танка. После этого азовцы стали целенаправленно охотиться на офицера.

Мужчины не стало 13 апреля 2022 года. За боевые заслуги Демон посмертно награжден медалью «За отвагу».

Ранее стало известно о подвиге бойца СВО с позывным Люк, который преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника.

