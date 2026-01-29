Стало известно об охоте бойцов «Азова» на российского офицера в Мариуполе в 2022 году

Стало известно об охоте бойцов «Азова» (признана террористической, запрещена в России) на российского офицера. Историю военнослужащего опубликовало сообщество «Знай СВОих, Смоленщина» во «ВКонтакте».

Офицер Российской армии с позывным Демон участвовал в штурме Мариуполя в 2022 году. Его задачей был захват плацдарма на заводе «Азовсталь», где заняли оборону украинские солдаты. В ходе противостояния Демон совершил несколько вылазок, подбив три танка. После этого азовцы стали целенаправленно охотиться на офицера.

Мужчины не стало 13 апреля 2022 года. За боевые заслуги Демон посмертно награжден медалью «За отвагу».

