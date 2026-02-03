Лозовой: Иностранные наемники спутали военного ВС России с бойцом ВСУ

Иностранные наемники спутали военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России с бойцом украинской армии. Об этом рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой в беседе с РИА Новости.

«Когда он (боец ВС РФ — прим. «Ленты.ру») находился на определенной точке, к нему подошли двое и начали что-то спрашивать на иностранном языке. (...) С этого момента я могу конкретно сказать — мы воевали с иностранцами», — отметил он.

По словам Лозового, ситуация произошла накануне штурмовых действий в районе села Торецкое.

Ранее Минобороны России сообщило о взятие под контроль России села Торецкое в ДНР. Во взятии под контроль данных территорий участвовали бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».