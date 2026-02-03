Реклама

Кличко заявил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

Кличко: В Киеве после ночной атаки повреждена одна из ТЭЦ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве в результате ночной атаки повреждена теплоэлектростанция (ТЭЦ), обслуживающая Днепровский и Дарницкий районы. О поражении важного энергообъекта в украинской столице заявил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

«Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла после массированной атаки противника на критическую инфраструктуру столицы. Объект инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение этих домов, был сильно поврежден сегодня ночью», — заявил политик.

О какой именно ТЭЦ идет речь, не уточняется.

Ранее на Украине заявили, что в ночь на 3 февраля армия России нанесла самый масштабный удар по энергетике с начала 2026 года. Атаку в том числе прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский.

