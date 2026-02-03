Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:15, 3 февраля 2026Из жизни

Королеву Камиллу заметили с бывшим мужем

Королеву Камиллу и ее бывшего мужа заметили вместе на поминальной службе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrew Milligan / Pool / Reuters

Британская королева Камилла и ее бывший муж, Эндрю Паркер Боулз, посетили поминальную службу по писательнице Джилли Купер в Лондоне. Об этом сообщает People.

Королева Камилла развелась с Эндрю Паркером Боулзом в 1995 году. С тех пор они редко появляются на публике вместе, но сохраняют дружеские отношения. Их сын Том Паркер Боулз ранее рассказывал, что родители «остались большими друзьями» и даже проводят вместе Рождество.

На поминальной службе в Саутуоркском соборе 30 января 78-летнюю Камиллу заметили в сопровождении детей от первого брака, Тома и Лоры Лопес, в то время как 86-летний Эндрю пришел отдельно.

Последний раз королева и ее бывший муж были замечены вместе в июне 2025 года на скачках в Аскоте. Эндрю Паркер Боулз является крестным отцом дочери принцессы Анны, Зары Тиндалл.

Материалы по теме:
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022
Голая принцесса в Playboy, борьба Кейт с раком и свадьба с ящером: Что творили короли и их семьи в 2024 году?
Голая принцесса в Playboy, борьба Кейт с раком и свадьба с ящером:Что творили короли и их семьи в 2024 году?
28 декабря 2024

Ранее супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы. Она назвала дружбу самой важной составляющей супружеских отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

    В НАТО начали планировать операцию в Гренландии

    Королеву Камиллу заметили с бывшим мужем

    Сафонову предрекли статус первого номера ПСЖ

    Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг

    Чистка снега с машины закончилась для россиянки изнасилованием

    США сбили иранский дрон около авианосца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok