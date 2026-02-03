Королеву Камиллу заметили с бывшим мужем

Королеву Камиллу и ее бывшего мужа заметили вместе на поминальной службе

Британская королева Камилла и ее бывший муж, Эндрю Паркер Боулз, посетили поминальную службу по писательнице Джилли Купер в Лондоне. Об этом сообщает People.

Королева Камилла развелась с Эндрю Паркером Боулзом в 1995 году. С тех пор они редко появляются на публике вместе, но сохраняют дружеские отношения. Их сын Том Паркер Боулз ранее рассказывал, что родители «остались большими друзьями» и даже проводят вместе Рождество.

На поминальной службе в Саутуоркском соборе 30 января 78-летнюю Камиллу заметили в сопровождении детей от первого брака, Тома и Лоры Лопес, в то время как 86-летний Эндрю пришел отдельно.

Последний раз королева и ее бывший муж были замечены вместе в июне 2025 года на скачках в Аскоте. Эндрю Паркер Боулз является крестным отцом дочери принцессы Анны, Зары Тиндалл.

Ранее супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы. Она назвала дружбу самой важной составляющей супружеских отношений.