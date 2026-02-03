Лукашенко рассказал о войне в Белоруссии

Лукашенко: Подход витебских чиновников к госуправлению ведет страну к войне

Подход витебских чиновников к управлению регионом ведет страну к войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам впереди придется идти», — заявил белорусский лидер.

Он обвинил местных чиновников в том, что они проигнорировали падеж скота в регионе. По словам белорусского лидера, домашних животных надо было согревать от холода в собственных домах.

Ранее пресса сообщала, что Украина рассматривает возможность возбудить уголовное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко. Эта тема обсуждалась и на встрече президента Украины Владимира Зеленского с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.