Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 3 февраля 2026Бывший СССР

Мэр Харькова после ночной атаки заявил о безвыходной ситуации и трудных решениях

Мэр Харькова Терехов: Ситуация безвыходная, придется принимать трудные решения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове после ночной атаки складывается безвыходная ситуация в энергетике, которая потребует принимать трудные решения, чтобы не допустить замерзания сети. Об этом заявил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших теплоэлектростанций. Беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого выбора», — заявил мэр.

Он добавил, что эта ночь и утро были очень тяжелыми для Харькова.

Вооруженные силы России возобновили массированные атаки на Украину в ночь на 2 февраля. Под ударом находились объекты энергоинфраструктуры страны. Дроны атаковали критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok