Мэр Харькова после ночной атаки заявил о безвыходной ситуации и трудных решениях

Мэр Харькова Терехов: Ситуация безвыходная, придется принимать трудные решения

В Харькове после ночной атаки складывается безвыходная ситуация в энергетике, которая потребует принимать трудные решения, чтобы не допустить замерзания сети. Об этом заявил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших теплоэлектростанций. Беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого выбора», — заявил мэр.

Он добавил, что эта ночь и утро были очень тяжелыми для Харькова.

Вооруженные силы России возобновили массированные атаки на Украину в ночь на 2 февраля. Под ударом находились объекты энергоинфраструктуры страны. Дроны атаковали критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.