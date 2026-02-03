Мэр Харькова после ночной атаки заявил о безвыходной ситуации и трудных решениях

В Харькове после ночной атаки складывается безвыходная ситуация в энергетике, которая потребует принимать трудные решения, чтобы не допустить замерзания сети. Об этом заявил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших теплоэлектростанций. Беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого выбора», — заявил мэр.
Он добавил, что эта ночь и утро были очень тяжелыми для Харькова.
Вооруженные силы России возобновили массированные атаки на Украину в ночь на 2 февраля. Под ударом находились объекты энергоинфраструктуры страны. Дроны атаковали критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.