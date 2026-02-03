Реклама

Меркель нашли в файлах Эпштейна

Merkur: Имя Меркель играет особую роль в файлах Эпштейна
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Имя бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель обнаружили в рассекреченных Министерством юстиции США документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Merkur.

«Меркель играет особую роль в файлах Эпштейна. В многочисленных сообщениях она изображается как символ ненавистного глобалистского Европейского союза (ЕС)», — отмечает агентство.

Кроме того, бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон вел личную переписку с финансистом, в которой он хвастался своим влиянием на европейские правые партии. В частности, он упомянул контакты с представителями «Альтернативы для Германии» (АдГ), вице-премьером Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лидером британской партии Reform UK Найджелом Фараджем.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание имени украинского лидера Владимира Зеленского в контексте торговли женщинами и детьми с Украины. Неизвестный автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что глава государства причастен к вывозу украинцев и может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

