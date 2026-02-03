МИД Гренландии выступил с заявлением о переговорах с США

Глава МИД Гренландии Моцфельдт выразила надежду на выработку общей позиции с США

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт выразила надежду на выработку общей позиции с США. Ее выступление транслировалось агентством Reuters.

«Мы стремимся к дипломатическому решению путем переговоров. Я надеюсь и оптимистично смотрю на то, что мы найдем общую позицию, которая будет уважать наши красные линии», — отметила глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что 28 января у него состоялись конструктивные переговоры с США по поводу Гренландии, и отметил позитивный настрой по итогам обсуждений.

В тот же день премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен указал, что демократические ценности и территориальная целостность являются основой переговоров с США.