16:38, 3 февраля 2026Мир

МИД Гренландии выступил с заявлением о переговорах с США

Глава МИД Гренландии Моцфельдт выразила надежду на выработку общей позиции с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт выразила надежду на выработку общей позиции с США. Ее выступление транслировалось агентством Reuters.

«Мы стремимся к дипломатическому решению путем переговоров. Я надеюсь и оптимистично смотрю на то, что мы найдем общую позицию, которая будет уважать наши красные линии», — отметила глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что 28 января у него состоялись конструктивные переговоры с США по поводу Гренландии, и отметил позитивный настрой по итогам обсуждений.

В тот же день премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен указал, что демократические ценности и территориальная целостность являются основой переговоров с США.

