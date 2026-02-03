Реклама

Россия
01:24, 3 февраля 2026Россия

Милонов назвал неожиданную причину влияния Зеленского на западных политиков

Милонов: Украина получила влияние в США и Европе с помощью экспорта проституток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Упоминания президента Украины Владимира Зеленского в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна не повлияют на его политический рейтинг. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат заявил, что Украина является «поставщиком номер один» по проституткам и извращенцам во многие страны. «Я думаю, даже это часть госполитики Украины — именно через вот эти связи, через поставку проституток, я думаю, у Зеленского появились дополнительные рычаги влияния на многих европейских и американских политиков», — высказался Милонов.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Из них следует, что он активно интересовался Украиной — от поиска девушек для «встреч» до политических процессов после Евромайдана и контактов с представителями украинской элиты, включая Зеленского.

