Россия
23:04, 3 февраля 2026Россия

Мирный житель российского села получил ранения при атаке беспилотника ВСУ

Гладков: В поселке Маслова Пристань сдетонировал вражеский БПЛА, ранен мужчина
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа на территории частного дома сдетонировал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате чего мужчина получил осколочные ранения головы и лица. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На место происшествия оперативно прибыли бойцы самообороны и оказали мирному жителю села первую помощь. Мужчина направлен в областную клиническую больницу.

В доме в результате взрыва выбило стекла, оказалась повреждена кровля, фасад и входная группа, повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о том, что после ночного обстрела Вооруженными силами Украины Белгородской области аварийные бригады немедленно приступили к восстановлению электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Социальные объекты и системы водоканала уже переводятся на резервные генераторы.

