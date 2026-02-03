Реклама

Экономика
08:20, 3 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали аномально крепкие морозы

Вильфанд: Морозы на 13 градусов ниже нормы задержатся в Москве до пятницы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве ожидается понижение температуры воздуха на 10-13 градусов в рабочие дни. Об этом сообщил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, морозы окажутся не просто сильными, а очень сильными. «В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы», — подчеркнул синоптик. Для примера он вспомнил температуру, которая фиксировалась в минувшее воскресенье. Средняя суточная температура за последние 30 лет составляет -6,5 градуса. «Вчера она была -21, на 14,5 градусов температура ниже нормы», — добавил Вильфанд.

Подчеркивается, что до конца рабочей недели температуры в ночные часы составят -20, -25. При этом в отдельных районах Московской области морозы могут достигнуть значений в -28, -30 градусов.

Как сообщалось ранее, температура в российской столице в феврале будет ниже нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что норма среднемесячной температуры февраля — минус 5,9 градуса, в январе — минус 6,2 градуса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 1 февраля оказался самым холодным днем зимы в Москве.

