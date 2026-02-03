Реклама

Наука и техника
11:26, 3 февраля 2026Наука и техника

Перечислены самые мощные Android-смартфоны

Nubia Red Magic 11 Pro+ стал самым мощным смартфоном в мире по версии AnTuTu
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
REDMAGIC 11 Pro

REDMAGIC 11 Pro. Изображение: REDMAGIC

Создатели бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на базе Android, доступные на рынке. Список опубликован на сайте сервиса.

В подборку попали устройства, мощность которых тестировали в бенчмарке в январе 2026 года не менее тысячи раз. Самым мощным аппаратом оказался Nubia Red Magic 11 Pro+ — выпущенный в конце 2025 года телефон набрал 4,1 миллиона баллов. На второй позиции оказался Vivo X300 Pro — 4,09 миллиона, на третьей — Realme GT8 Pro, получивший 4,07 миллиона.

В топ-10 также перечислили iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 и Vivo X300.

Отмечается, что лидер рейтинга Nubia Red Magic 11 Pro+ имеет процессор Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 24 гигабайта оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Авторы отчета заметили, что аппарат оказался мощнее конкурентов в том числе потому, что он имеет систему водяного охлаждения.

В AnTuTu подчеркнули, что в рейтинге указывается среднее, а не максимальное количество баллов, которые набирает смартфон. Также мощность устройства может зависеть от конфигурации и сценариев применения.

В конце января журналисты издания Android Authority назвали флагманский Oppo Find X9 Ultra потенциально новым лучшим камерофоном. Они рассказали, что девайс получит камеру с 300-миллиметровым телеконвертором.

