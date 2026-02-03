Мужчина решил изобразить Брюса Ли и попал в тюрьму на полгода

«Сингапурского Брюса Ли» приговорили к полугоду тюрьмы за хранение оружия

Суд в Сингапуре приговорил к полугоду тюрьмы пожилого мужчину, который решил изобразить Брюса Ли и размахивал на улице нунчаками. Об этом сообщает Mothership.

59-летнего Ли Хунвэя сняли на видео на улице города 8 октября 2025 года. Он был облачен в желтый спортивный костюм с черными полосами, подобный тому, который носил герой Брюса Ли в фильме «Игра смерти» 1978 года. Кроме того, мужчина запрыгнул на два ограничительных столбика, размахивал нунчаками и называл себя «сингапурским Брюсом Ли» под смех и аплодисменты очевидцев.

После того как видео завирусилось в сети, Хунвэя нашла полиция. При обыске у него нашли нунчаки, метательные ножи и кастеты. Мужчину арестовали за хранение холодного оружия. Хунвэй заявил, что не знал законов о хранении оружия, а сами опасные предметы были нужны ему для обучения восточным единоборствам.

В итоге его признали виновным во владении оружием без разрешения и приговорили к шести месяцам и двум неделям тюрьмы. Хунвэя также обязали заплатить две тысячи сингапурских долларов (121 тысяча рублей) штрафа.

