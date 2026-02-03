Реклама

Экономика
18:36, 3 февраля 2026Экономика

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка класса Х
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

На Солнце началась вспышка уровня X, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Балл события — X1.5, пик достигнут в 17:08 по московскому времени. При этом на данный момент нет очевидных признаков выброса плазмы к Земле, добавили специалисты. Сильнейшая вспышка на Солнце происходит уже четвертый раз в 2026 году.

Ранее вспышка на Солнце произошла ночью 3 февраля. Мощность вспышки высшего класса составила X8.1. Корональный выброс подобной силы в течение последнего солнечного цикла регистрировали только дважды: 3 октября и 14 мая 2024 года.

Ранее на Земле прошла магнитная буря, значения которой практически достигли экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7. Из-за сильнейшей магнитной бури полярные сияния могли наблюдать даже жители Центральной России и южных регионов.

