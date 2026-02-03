На Украине разворовали миллионы гривен из средств для инвалидов

Украинское министерство по делам ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) разворовало 26 миллионов гривен из средств, выделенных для обеспечения военных-инвалидов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Государственная аудиторская служба провела проверку министерства по делам ветеранов Украины, которая показала нецелевое расходование 26 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов - прим. «Ленты.ру») на обеспечение инвалидов I-II группы», — отметил источник агентства.

Все эти средства должны были быть потрачены на помощь украинским военным, которые стали инвалидами в 2025 году в ходе боевых действий.

