На Украине разворовали миллионы гривен из средств для инвалидов

Украинское министерство по делам ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) разворовало 26 миллионов гривен из средств, выделенных для обеспечения военных-инвалидов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«Государственная аудиторская служба провела проверку министерства по делам ветеранов Украины, которая показала нецелевое расходование 26 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов - прим. «Ленты.ру») на обеспечение инвалидов I-II группы», — отметил источник агентства.
Все эти средства должны были быть потрачены на помощь украинским военным, которые стали инвалидами в 2025 году в ходе боевых действий.
Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко назвал число обвиненных в коррупции депутатов Рады.